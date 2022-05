Heute live auf Sky: CL-Halbfinal-Rückspiel FC Villarreal vs. FC Liverpool

Wer bucht die Tickets für das UEFA Champions League Finale in Paris? Nach den spektakulären Hinspielen dürfen sich Sky Seher:innen auf die spannenden Entscheidungen in den Rückspielen der Halbfinal-Paarungen freuen: Am heutigen Dienstag gibt es die Partie FC Villarreal vs. FC Liverpool (live ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1 – mit Sky-X das Spiel live streamen!)

Jürgen Klopp und der FC Liverpool erspielten sich mit dem 2:0 Heimsieg eine optimale Ausgangsposition für das Semifinal-Rückspiel bei Villarreal. Das Überraschungsteam der diesjährigen UEFA Champions League Saison aus Spanien war in der ersten Partie chancenlos. Im Estadio de la Cerámica will das Gelbe U-Boot jedoch die Sensation schaffen und ins Finale einziehen.

Emery: „Wollen unseren Plan durchziehen und weiterkommen“



Kann die Mannschaft von Unai Emery wie gegen den FC Bayern überraschen oder setzen sich die Reds um Sadio Mane, Mohamed Salah und Co. durch und ziehen ins Finale in Paris ein? Die Antwort gibt es am heutigen Dienstag live auf Sky Sport Austria 1. Sky Anchor Martin Konrad begrüßt ab 20:00 Uhr die Zuschauer:innen gemeinsam mit den Sky Experten Peter Stöger und Martin Stranzl. Als Sky Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.

Die UEFA Champions League am Dienstag

20:00 Uhr: FC Villarreal – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Martin Konrad

Sky Experten: Peter Stöger & Martin Stranzl

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Beitragsbild: Imago