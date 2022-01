Heute live auf Sky: DFB-Pokal-Achtelfinale u.a. mit St. Pauli vs. BVB

Im Achtelfinale des DFB-Pokals kommt es am Dienstag und Mittwoch zu einigen spannenden Duellen. Alle Partien kann man mit dem Sky-X Traumpass um 15 Euro pro Monat live streamen!

Den Auftakt am frühen Dienstagabend machen der Drittligist TSV 1860 München – die Sechziger warfen zuvor den FC Schalke 04 aus dem Pokal – und der Karlsruher SC, der wiederum Bayer 04 Leverkusen in der 2. Runde aus dem Wettbewerb schmiss.

Im zweiten Traditionsduell um 18:30 Uhr treffen außerdem der 1. FC Köln und der Hamburger SV aufeinander. Während der FC souverän in Stuttgart weiterkam, konnte sich der HSV erst im Elfmeterschießen beim 1. FC Nürnberg durchsetzen.

FC St. Pauli – Borussia Dortmund und VfL Bochum – 1. FSV Mainz 05 um 20:45 Uhr

Anschließend empfängt der Tabellenführer der 2. Deutschen Bundesliga, FC St. Pauli, den Zweitplatzieren der Deutschen Bundesliga, Borussia Dortmund. Der amtierende Pokalsieger will auch in diesem Jahr nach Berlin und hat einen Sieg fest eingeplant. Der BVB muss am Millerntor jedoch auf Emre Can verzichten, der sich erneut eine Muskelverletzung zuzog. St. Pauli hingegen kann vor den 2000 zugelassenen Fans befreit aufspielen. Sky Kommentator Wolff Fuss begrüßt die Zuschauer:innen ab 20:30 Uhr live auf Sky Sport 2. Parallel dazu treffen im reinen Bundesliga-Duell der VfL Bochum und der 1. FSV Mainz 05 aufeinander.

Alle Spiele des DFB-Pokals bis 2026 live bei Sky, der DFB-Pokal der Frauen in dieser Saison erstmals live

Sky bleibt auch in Zukunft Partner des Deutschen Fußball-Bundes und überträgt vier weitere Jahre alle Spiele des DFB-Pokals live. Mit der neuen Vereinbarung bleibt Sky bis mindestens einschließlich der Saison 2025/26 das Zuhause des DFB-Pokals. Ab der Saison 2022/23 wird Sky weiterhin alle insgesamt 63 Spiele des Wettbewerbs live übertragen. Neben den Einzelspielen wird Sky alle parallel stattfindenden Begegnungen auch in der exklusiven Original Sky Konferenz zeigen. Somit können Fans nur bei Sky garantiert alle Spiele ihres Vereins im DFB-Pokal live erleben.

Ab dieser Saison überträgt Sky erstmals auch den DFB-Pokal der Frauen live. In jeder Runde des Wettbewerbs wird Sky ein Topspiel live übertragen. Von der ersten Runde bis einschließlich des Finals in Köln stehen somit insgesamt sechs Live-Übertragungen auf dem Programm.

Die Achtelfinals des DFB-Pokals 2021/22 am Dienstag im Überblick:



18:00 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1

Moderator: Yannick Erkenbrecher

18:00 Uhr: TSV 1860 München – Karlsruher SC live auf Sky Sport 2 und Sky Sport 4

18:00 Uhr: 1. FC Köln – Hamburger SV live auf Sky Sport 3

20:30 Uhr: FC St. Pauli – Borussia Dortmund live auf Sky Sport 2

20:35 Uhr: VfL Bochum – 1. FSV Mainz 05 live auf Sky Sport 3 und Sky Sport 5

22:45 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport 1

Beitragsbild: Imago