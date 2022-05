Heute live auf Sky: Spiel vier der Viertelfinal-Serie zwischen den Flyers Wels und den Swans Gmunden

Spiel vier der ersten Playoff-Runde zwischen den Flyers Wels und den Swans Gmunden im 100. Oberösterreich-Derby am heutigen Dienstag ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 (mit Sky-x das Spiel live streamen)

Sky Experte Markus Pargfrieder ist als Co-Kommentator im Einsatz

Gerfried Pröll moderiert und Carl-Michael Drack begleitet die Partie als Kommentator

Alle weiteren Superliga Spiele werden von Synergy Sports produziert und live auf skysportaustria.at frei empfangbar gestreamt

Die win2day Basketball Superliga Viertelfinal-Serie zwischen den Flyers Wels und den Swans Gmunden geht in Runde vier. Sky Seher:innen dürfen sich am morgigen Dienstag auf das insgesamt 100. Oberösterreich-Derby der Geschichte freuen. Mit dem 82:66 Sieg in Spiel drei stellten die Swans auf 2:1 in der Best-of-5 Serie und haben nun im Auswärtsspiel in Wels die Chance auf den Aufstieg ins Semifinale. Die Flyers wollen jedoch wie schon im ersten Heimspiel den Ausgleich schaffen und ein Entscheidungsspiel erzwingen. Gelingt den Welsern ein weiterer Heimsieg oder zieht Gmunden ins Semifinale ein? Die Antwort gibt es ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 2. Sky Experte Markus Pargfrieder begleitet die Partie neben Carl-Michael Drack als Co-Kommentator und Gerfried Pröll ist als Moderator im Einsatz.

Die win2day Basketball Superliga live bei Sky:

Dienstag, 3. Mai 2022

18:45 Uhr

Raiffeisen Flyers Wels – Swans Gmunden, live auf Sky Sport Austria 2

Moderation: Gerfried Pröll

Kommentator: Carl-Michael Drack

Sky Experte: Markus Pargfrieder

