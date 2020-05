Heute vor einem Jahr: Ajax’ dramatisches Aus gegen Tottenham

Tottenham Hotspur lag vor dem entscheidenden Halbfinalrückspiel der UEFA Champions League 2018/19 bei Ajax Amsterdam mit einem Tor hinten und musste zudem auf Stürmerstar und Kapitän Harry Kane verzichten. Was folgte, war ein Drama.

Die Spurs wollten erstmals in das Finale der UEFA Champions League einziehen, doch dieser Traum schien nach dem 0:1 im Hinspiel im eigenen Stadion gegen die Mannschaft von Erik ten Hag ausgeträumt. Die Aufgabe in Amsterdam gegen eine junge und hochtalentierte Truppe war nahezu unlösbar. Erschwert wurde dieses Unternehmen, weil Starstürmer Harry Kane verletzt fehlte. Ajax indes hatte von den letzten 24 Heimspielen nur eines verloren und hatte gerade den niederländischen Pokal gewonnen. Spurs-Trainer Mauricio Pochettino aber hatte die richtige Einstellung zu diesem wichtigen Spiel gefunden: “Wir brauchen mehr Freiheit beim Spielen, denn wir haben nichts zu verlieren.”

Moura-Dreierpack zerstört Ajax’ Finalträume

Schon in der fünften Minute baute Ajax seine Führung aus, als Kapitän Matthijs de Ligt nach einer Ecke per Kopf traf. Und zehn Minuten vor der Pause stand es sogar 2:0 – diesmal verwandelte Hakim Ziyech. Doch die Spurs verloren nicht den Glauben an sich selbst, und so erzielte Lucas Moura im zweiten Abschnitt innerhalb von fünf Minuten zwei Tore zum Ausgleich.

Ajax aber lag im Gesamtergebnis noch vorn, beide Mannschaften versuchten ihr Heil weiterhin im Angriff, es gab reichlich Chancen. Ziyechs 20-Meter-Geschoss landete am Pfosten, dann traf Jan Vertonghen die Latte. Doch in den letzten Sekunden der Nachspielzeit schnürte Moura seinen Dreierpack und machte das sensationelle Comeback von Tottenham perfekt.

Moura mit Höchstnote ausgezeichnet – Ajax-Kader zerfiel

Moura wurde der erst zehnte Spieler, der von der französischen Fachzeitung L’Équipe die Höchstnote 10 bekam, doch in der Startelf für das Finale war er nicht zu finden. Denn Harry Kane war wieder fit für das Endspiel in Madrid, in dem sich Liverpool als zu stark für die Spurs erwies. Die Reds gewannen durch Tore von Mohamed Salah und Divock Origi mit 2:0.

Der außergewöhnliche Kader von Ajax zerfiel im folgenden Sommer. De Ligt wechselte zu Juventus, während mit Mittelfeldspieler Frenkie de Jong ein weiteres Kronjuwel in Barcelona anheuerte.

Quelle: uefa.com

Bild: Imago