Hierländer über Ilzer: „Traue ihm einen Wechsel zu“

Ein aktueller sowie ein ehemaliger Coach als wichtige Wegbegleiter des Sturm-Kapitäns: Stefan Hierländer spricht in der neuen Folge unseres Podcasts DAB | Der Audiobeweis über sein Verhältnis zum Grazer Trainer Christian Ilzer. Doch auch ein momentan noch an der Champions League teilnehmender Coach prägte die Karriere des Mittelfeldspielers einst entscheidend mit.

„Er ist ein interessanter Trainer, der international für Aufsehen gesorgt hat. Ich traue ihm einen Wechsel zu, aber bin froh, dass er noch da ist“, lobt Hierländer seinen derzeitigen Trainer, dessen Zukunft er sich in einer Top-Liga vorstellen kann.

Die komplette DAB-Folge mit Stefan Hierländer

Doch auch auf seine Zeit unter dem ehemaligen Salzburg- und aktuellen Benfica-Trainer Roger Schmidt blickt der einst dreimalige ÖFB-Cupsieger gerne zurück: „Er ist ein außergewöhnlicher Trainer, mit einer unglaublichen Menschenführung. Er hat es beherrscht, schwierige Spieler in den Griff zu bekommen. Es hat mich gewundert, dass er sich nicht in Deutschland durchgesetzt hat. In Europa ist er einer der Top-Fünf-Trainer“, erzählt Hierländer, der unter Schmidt (sein Viertelfinal-Rückspiel mit Benfica gegen Inter ist am Mittwoch ab 20 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria zu sehen) insgesamt 50 Spiele bestritt und in der gemeinsamen Zeit 2013/14 außerdem das Double gewann.

