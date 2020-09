Hinteregger darf auf Einsatz gegen Rumänien hoffen

Martin Hinteregger darf weiter auf einen Einsatz im Nations-League-Spiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft am Montag (20.45 Uhr) gegen Rumänien hoffen. Der Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt absolvierte am Sonntagabend in Klagenfurt das Abschlusstraining. Zwei Tage davor hatte er sich beim Jahresauftakt in Norwegen (2:1) eine Prellung im Sprunggelenk zugezogen.

Hinteregger machte zumindest den medienöffentlichen Teil der Einheit im Wörthersee Stadion voll mit. Die Entscheidung, ob der Kärntner gegen Rumänien tatsächlich einsatzbereit ist, soll laut ÖFB-Angaben am Montagnachmittag getroffen werden. Der 46-fache Internationale feiert am Spieltag seinen 28. Geburtstag.

Das Coronavirus ist dem ÖFB-Team bisher ferngeblieben. Auch alle am Samstag durchgeführten PCR-Tests bei Spielern und Betreuern fielen negativ aus, gab der Verband am Sonntag bekannt.

(APA)

Artikelbild: GEPA