Hinteregger über Eintracht-Heimspiele: “Das ist Gänsehaut”

Seit Jänner 2019 ist Martin Hinteregger Spieler von Eintracht Frankfurt und eroberte in dieser Zeit die Herzen der Eintracht-Fans. „Hinti, Hinti“-Rufe und Hinti-Army-Shirts sind aus der Eintracht-Welt schwer wegzudenken. In der neuesten Podcast-Folge “Eintracht vom Main” sprach Hinteregger u.a. über Heimatgefühle, Heimspiele und die prägendsten Momente mit der Eintracht.

Martin Hinteregger ist der Publikums-Liebling der Frankfurt-Anhänger schlechthin. „Hinti, Hinti“-Rufe nach einer Grätsche, Hinti-Army-Shirts oder die Emotionen der SGE-Fans nach einem Hinteregger-Tor sind nur mehr schwer wegzudenken. Ganz glauben kann Hinteregger das manchmal selbst nicht: „Wenn ich kurz vorm Spiel ins Stadion reinlaufe, ist das erste, was ich realisiere: Hey, du bist jetzt Fußballprofi. Dabei stehe ich zwar im Stadion, aber in meinen Gedanken bin ich zurück auf dem Platz in Sirnitz, auf dem ich angefangen habe Fußball zu spielen, sehe links und rechts die Berge. Und auf einmal stehe ich dann doch wieder hier in diesem geilen Stadion. Das ist Gänsehaut.“

Quelle: fans.eintracht.de

Bild: Getty