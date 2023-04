Hinterseer trifft bei Rostock-Niederlage

Auch das zweite Saisontor von Ex-ÖFB-Teamspieler Lukas Hinterseer hat Hansa Rostock in der 2. Fußball-Bundesliga nicht zu einem Punktgewinn im Abstiegskampf verholfen. In Nord-Duell mit Holstein Kiel unterlag Rostock am Sonntag mit 2:3 und steht weiter auf dem vorletzten Platz. Der Tiroler traf in der 53. Minute zum späteren Endstand und spielte in der Folge im Sturmzentrum durch. Mathias Honsak gab bei Tabellenführer Darmstadt 98 sein Comeback nach Verletzungspause.

Der Ex-Salzburg-Akteur wurde beim 2:1-Sieg gegen Paderborn in der 69. Minute eingewechselt. Honsak hatte wegen Adduktorenproblemen drei Partien gefehlt und musste deswegen auch Nationalteam-Trainer Ralf Rangnick für die EM-Qualifikation absagen. Emir Karic spielte bis zur 87. Minute, als Darmstadt einen weiteren großen Schritt in Richtung Aufstieg in die Bundesliga machte. Die Hessen haben sieben Spiele vor dem Saisonende sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Auf Rang vier sind es schon elf Punkte.

Eine Schrecksekunde erlebte der österreichische Torhüter Martin Fraisl von Arminia Bielefeld im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf, explodierte doch neben dem 29-Jährigen ein Böller. Fraisl überstand die Szene offenbar weitgehend unbeschadet. Er hielt sich im direkten Anschluss das Ohr, konnte nach einer kurzen Behandlungspause aber weiterspielen. Die Arminia, für die auch Manuel Prietl durchspielte, und die Fortuna mit Christoph Klarer trennten sich 2:2. Für die Düsseldorfer war es eine verpasste Chance, nach dem 0:1 von Heidenheim gegen St. Pauli am Samstag bis auf fünf Zähler an den Relegationsplatz heranzurücken.

(APA) / Bild: Imago