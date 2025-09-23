Hiobsbotschaft! Barça-Profi Gavi fällt bis Jahresende aus

Trainer Hansi Flick muss für den Rest des Jahres auf seinen verletzten Mittelfeldspieler Gavi verzichten.

Wie der spanische Fußball-Meister FC Barcelona am Dienstag mitteilte, werde der 21-Jährige nach einer Knieoperation voraussichtlich bis zu fünf Monate ausfallen. Der Grund für den Eingriff sei eine Meniskusverletzung gewesen.

Gavi seit Ende August out

Gavi hat seit einem Monat kein Spiel mehr für die Katalanen absolviert, zuletzt stand er Ende August in der Liga gegen UD Levante auf dem Feld. Der Klub hatte zunächst auf eine konservative Behandlung gesetzt. Der spanischen Nationalspieler hatte 2023 im selben Knie bereits einen Kreuzbandriss erlitten. Der Mittelfeldspieler bestritt in der laufenden Saison zwei Ligaspiele.

(SID/APA).

Beitragsbild: Imago.