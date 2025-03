Hiobsbotschaft für Bayern: Davies & Upamecano schlimmer verletzt

Der FC Bayern muss womöglich länger auf sein Abwehrduo Dayot Upamecano und Alphonso Davies verzichten als bisher angenommen. Das berichtet die Bild-Zeitung. Bei Upamecano soll neben den freien Gelenkkörpern im linken Knie auch ein Knorpelschaden diagnostiziert worden sein, auch bei Davies liege neben dem Kreuzbandriss im rechten Knie ein Schaden am Knorpel vor.

Upamecano fiele demnach nicht nur einige Wochen, sondern „mindestens drei Monate“ aus. Ein Einsatz noch in dieser Saison käme einem Wunder gleich, heißt es. Der inzwischen in Innsbruck erfolgreich operierte Davies könnte bis zu acht Monate fehlen. Üblich ist bei einem Kreuzbandriss rund ein halbes Jahr.

Der FC Bayern wollte die Meldung nicht kommentieren und verwies auf die obligatorische Spieltags-Pressekonferenz am Freitag vor dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli. Laut Bild befindet sich auch Upamecano in Innsbruck, wo er bei Kniespezialist Christian Fink operiert werden soll. Erst im Anschluss gebe es Gewissheit über die Ausfallzeit des Abwehrchefs.

Die Verletzungen treffen die Bayern in der heißen Saisonphase ins Mark. In der Bundesliga steht für den Tabellenführer, der noch fünf Punkte vor Titelverteidiger Bayer Leverkusen liegt, der Schlussspurt im Meisterkampf an. In der Champions League mit dem „Finale dahoam“ am 31. Mai wartet das Viertelfinale gegen Inter Mailand am 8. April (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – mit dem SkyX-Traumpass live streamen) und 16. April.

(SID) / Foto: IMAGO