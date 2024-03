Hirschbühl feiert Comeback in Kranjska Gora

Alpin-Skirennläufer Christian Hirschbühl wird beim Slalom in Kranjska Gora am Samstag nach mehr als zweijähriger Verletzungspause sein Comeback feiern. Das teilte der ÖSV am Mittwoch mit.

Der 33-jährige Vorarlberger, Sieger des Parallel-Bewerbs 2021 in Lech-Zürs, hatte sich im Jänner 2022 bei einem Slalom in Wengen einen komplizierten Bruch im rechten Sprunggelenk zugezogen und seitdem an einer Rückkehr in den Weltcup gearbeitet.

Beim vorletzten Slalom der Weltcup-Saison in Slowenien greift Manuel Feller nach der kleinen Kristallkugel, der Vorsprung des Tirolers auf seinen einzig verbliebenen Verfolger Linus Straßer aus Deutschland beträgt 169 Punkte.

(APA) / Bild: GEPA