Mit Spannung wird am Sonntag das Comeback von Marcel Hirscher beim Riesentorlauf in Sölden (10 Uhr) erwartet. Dank einer Wildcard darf der 35-Jährige nach fünfeinhalb Jahren Pause wieder direkt im Weltcup an den Start gehen und startet nach seinem Nationenwechsel als Niederländer mit der Nummer 34.

Erster Österreicher ist mit der Nummer 12 Stefan Brennsteiner gefolgt von Manuel Feller mit der Nummer 15. Mit Raphael Haaser (18), Patrick Feuerstein (27) und Lukas Fuerstein (28) starten drei weitere ÖSV-Athleten in den Top 30. Unmittelbar nach Vincent Kriechmayr (33) feiert dann Hirscher sein Comeback.

Die Plätze 1 bis 15 der Startliste

Mit Hirscher: Die Startplätze 16 bis 34 im Überblick

Hirscher profitiert bei Comeback von Wildcard

Um eine Wildcard zu erhalten, muss man seit mindestens zwei Jahren offiziell inaktiv sein, jedoch nicht länger als zehn Jahre. Während der „ersten“ Karriere muss ein Gesamtweltcupsieg oder eine Disziplinenwertung (unter der Bedingung von mindestens fünf Weltcup-Siegen), Olympia- oder WM-Gold gewonnen worden sein.

Diese neue Regel war erst im Sommer beschlossen worden. „Für mich war klar, dass ich FIS-Rennen fahren werde. Dann ist diese tolle Option gekommen, und seitdem haben wir alles darangesetzt, es möglich zu machen“, sagte Hirscher laut einer Aussendung.

Bild: GEPA