Hirscher nach Wohnzimmerhochzeit wieder verheiratet

Marcel Hirscher hat wieder geheiratet. Der Skistar gab seiner Partnerin Lucy bereits vor einigen Wochen das Ja-Wort, bestätigte ein Sprecher des 36-Jährigen der APA.

Die Zeremonie sei im kleinsten Kreis im eigenen Wohnzimmer erfolgt. „Love asked, I answered“ (Die Liebe hat gefragt, ich habe geantwortet), schrieb Hirscher am Dienstagabend auf Instagram zu einem Foto, das Lucy und ihn in Tracht, flankiert von zwei Hunden, auf einer Wiese zeigt.

Mit seiner neuen Frau ist Hirscher seit rund drei Jahren zusammen. Aus seiner ersten Ehe mit Laura hat der Salzburger zwei Kinder, die Scheidung erfolgte 2021. Seine aktive Ski-Karriere hatte der achtmalige Gesamtweltcupsieger 2019 zwischenzeitlich beendet, im Vorjahr wagte er nach fünf Jahren ein Comeback. Der siebenfache Weltmeister tritt seither nicht mehr für Österreich, sondern für die Niederlande, das Heimatland seiner Mutter, an.

Nach einem im Dezember 2024 erlittenen Kreuzbandriss will es Hirscher auch in der kommenden Olympia-Saison noch einmal wissen. Zuletzt absolvierte er in der Skihalle in Wittenburg in Norddeutschland wieder erste Trainingsschwünge mit Toren, wie er am Montag auf Instagram zeigte. Auf Ski steht der zweifache Olympiasieger erst seit Monatsbeginn wieder. Ob er bereits beim Weltcup-Auftakt am 26. Oktober im Riesentorlauf von Sölden antreten wird, will Hirscher laut Angaben seines Sprechers wie im Vorjahr „sehr kurzfristig“ entscheiden.

