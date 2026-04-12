Historisch! Das ist die erste Bundesliga-Trainerin Marie-Louise Eta

Paukenschlag in Berlin-Köpenick! Union Berlin trennt sich in einer Nacht- und Nebel-Aktion von Trainer Steffen Baumgart. Bis Saisonende übernimmt Marie-Louise Eta. Die 34-Jährige ist damit die erste Trainerin in der Bundesliga-Historie. Sky stellt die gebürtige Dresdnerin vor.

Steffen Baumgart ist nicht mehr Trainer von Union Berlin. Nach der 1:3-Pleite bei Schlusslicht 1. FC Heidenheim und einer desolaten Leistung trennten sich die Berliner vom 54-Jährigen. Der Bundesligist verkündete die Entlassung Baumgarts, der seit Januar 2025 im Amt war, kurz vor Mitternacht.