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Deutsche Bundesliga

Historisch! Das ist die erste Bundesliga-Trainerin Marie-Louise Eta

Paukenschlag in Berlin-Köpenick! Union Berlin trennt sich in einer Nacht- und Nebel-Aktion von Trainer Steffen Baumgart. Bis Saisonende übernimmt Marie-Louise Eta. Die 34-Jährige ist damit die erste Trainerin in der Bundesliga-Historie. Sky stellt die gebürtige Dresdnerin vor.

Steffen Baumgart ist nicht mehr Trainer von Union Berlin. Nach der 1:3-Pleite bei Schlusslicht 1. FC Heidenheim und einer desolaten Leistung trennten sich die Berliner vom 54-Jährigen. Der Bundesligist verkündete die Entlassung Baumgarts, der seit Januar 2025 im Amt war, kurz vor Mitternacht.

Auch die Co-Trainer Danilo de Souza und Kevin McKenna mussten gehen. Nach Sky-Informationen von erfuhren auch die Spieler erst spät am Abend zu Hause von der Entscheidung.

„Wir spielen bisher eine absolut enttäuschende Rückrunde und lassen uns vom Tabellenstand nicht blenden: Unsere Lage ist nach wie vor bedrohlich und wir benötigen dringend Punkte, um den Ligaverbleib zu sichern“, sagte Geschäftsführer Horst Heldt. „Zwei Siege aus 14 Spielen seit der Winterpause und die gezeigten Leistungen in den letzten Wochen geben uns nicht die Überzeugung, dass uns eine Trendumkehr in der bisherigen Konstellation noch gelingt.“

Die Wende soll nun Eta herbeiführen, die am kommenden Samstag gegen den Tabellenvorletzten VfL Wolfsburg als erste Frau einen Bundesligisten betreuen wird. Historisch! Eta soll die Aufgabe „interimistisch übernehmen, bevor sie im Sommer wie geplant Cheftrainerin der Profimannschaft der Frauen wird.“ Erst am Karfreitag hatte Union verkündet, dass Eta, die aktuell die U19 der Eisernen trainiert, die Frauen-Mannschaft in der Frauen-Bundesliga übernehmen wird.

„Ich traue ihr das absolut zu. Sie genießt hier hohes Ansehen. Sie ist eine toughe Frau und wird das richtig gut machen“, erklärt SkyDE-Reporterin Lisa de Ruiter und ergänzt: „Es ist ein cleverer Schachzug, denn durch diese historische Beförderung hat man den Fokus von der Baumgart-Geschichte weggelenkt.“

Bereits 2023 Geschichte geschrieben

Neuland ist die Trainerbank An der alten Försterei für Eta übrigens nicht, denn bereits 2023 schrieb sie Bundesliga-Geschichte. Damals wurde Sie nach der Entlassung von Trainer Urs Fischer zur ersten Co-Trainerin im deutschen Fußball-Oberhaupt befördert. Auch nach der Trennung von Nenad Bjelica nahm sie diese Position ein und schaffte damals gemeinsam mit Interimstrainer Marco Grote den Klassenerhalt. Nach der Verpflichtung von Bo Svensson kehrte sie vor der Spielzeit 2024/25 zur U19 zurück.

„Es ist keine bewusste Entscheidung für eine Frau als Co-Trainerin. Ich finde auch, das würde diese Entscheidung schon fast wieder diskreditieren. Sie ist für mich eine ausgebildete Fußballlehrerin“, sagte Präsident Dirk Zingler nach der Fischer-Trennung über Eta. „Ich betrachte sie ganz genau so, ob sie eine Frau oder ein Mann ist. Es war eine Entscheidung für eine Fußballlehrerin, die im Team arbeitet.“

Für Eta, die als Marie-Louise Bagehorn geboren wurde, wird mit dem zeitweisen Aufstieg zu den Profis ein Traum wahr. Sie könne sich vieles gut vorstellen, sagte sie im Winter 2022 dem Kicker. „Irgendwann eine Jugend-Nationalmannschaft zu übernehmen, als Co-Trainerin in den Männer-Profiligen zu arbeiten, einen Frauen-Bundesligisten zu coachen, genauso U-17- oder U-19-Jungs“, sagte Eta.

Champions-League-Siegerin als Spielerin

In einige ihrer Kästchen kann sie bereits ein Kreuz setzen und kann sich nun sogar das Etikett der ersten Bundesliga-Trainerin geben. Sie ist seit zwölf Jahren mit Benjamin Eta verheiratet, der die U20-Frauen von RB Leipzig trainiert. Das Paar spielt gerne Padel und trat auch in Mixed-Turnieren gemeinsam an. Eta ist sogar für den Ligenbetrieb bei 4Padel Berlin gemeldet.

Eta stieß im Juli 2023 zu den Köpenickern, davor war sie beim DFB in verschiedenen U-Mannschaften Teil des Trainerstabs. Den Anfang nahm ihre Trainerin-Laufbahn bei der männlichen U15 von Werder Bremen. Für Werder hatte Eta als Spielerin die meisten Partien ihrer Karriere absolviert.

Ihre Spielerinnen-Karriere begann sie im Alter von sechs Jahren beim FV Dresden 06. Mit 13 Jahren wechselte sie zu Turbine Potsdam und schaffte dort den Sprung in die erste Mannschaft. Mit Potsdam gewann sie 2010 die Champions League, dreimal die deutsche Meisterschaft und wurde U20-Weltmeisterin. Später spielte sie unter anderem für den HSV, BV Cloppenburg und Werder Bremen, ehe sie 2018 im Alter von 26 Jahren ihre aktive Karriere beendete.

Eta drückte neben Rangers-Coach Röhl die Schulbank

Ende Februar 2022 ergatterte sie einen Platz im Pro-Lizenz-Kurs des DFB. Neben dem aktuellen Trainer der Glasgow Rangers Danny Röhl drückte sie die Schulbank. Vor dem Eignungstest hatte sie gewaltig unter Stress gestanden: „Ich bin den ganzen Tag mit einem Puls von gefühlt 300 rumgelaufen und habe mich ziemlich unter Druck gesetzt, weil ich mich natürlich von meiner besten Seite zeigen wollte und es einige Herausforderungen gab. Das war ein intensiver Tag und ein schönes Gefühls-Chaos.“

Das könnte es auch am Montag geben, wenn Eta als erste Frau als Cheftrainerin das Training eines Bundesligisten betreut…

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(sport.sky.de/dpa) / Artikelbild: Imago