Historisch! Das ist die erste Bundesliga-Trainerin Marie-Louise Eta
Paukenschlag in Berlin-Köpenick! Union Berlin trennt sich in einer Nacht- und Nebel-Aktion von Trainer Steffen Baumgart. Bis Saisonende übernimmt Marie-Louise Eta. Die 34-Jährige ist damit die erste Trainerin in der Bundesliga-Historie. Sky stellt die gebürtige Dresdnerin vor.
Steffen Baumgart ist nicht mehr Trainer von Union Berlin. Nach der 1:3-Pleite bei Schlusslicht 1. FC Heidenheim und einer desolaten Leistung trennten sich die Berliner vom 54-Jährigen. Der Bundesligist verkündete die Entlassung Baumgarts, der seit Januar 2025 im Amt war, kurz vor Mitternacht.
Auch die Co-Trainer Danilo de Souza und Kevin McKenna mussten gehen. Nach Sky-Informationen von erfuhren auch die Spieler erst spät am Abend zu Hause von der Entscheidung.
„Wir spielen bisher eine absolut enttäuschende Rückrunde und lassen uns vom Tabellenstand nicht blenden: Unsere Lage ist nach wie vor bedrohlich und wir benötigen dringend Punkte, um den Ligaverbleib zu sichern“, sagte Geschäftsführer Horst Heldt. „Zwei Siege aus 14 Spielen seit der Winterpause und die gezeigten Leistungen in den letzten Wochen geben uns nicht die Überzeugung, dass uns eine Trendumkehr in der bisherigen Konstellation noch gelingt.“
Die Wende soll nun Eta herbeiführen, die am kommenden Samstag gegen den Tabellenvorletzten VfL Wolfsburg als erste Frau einen Bundesligisten betreuen wird. Historisch! Eta soll die Aufgabe „interimistisch übernehmen, bevor sie im Sommer wie geplant Cheftrainerin der Profimannschaft der Frauen wird.“ Erst am Karfreitag hatte Union verkündet, dass Eta, die aktuell die U19 der Eisernen trainiert, die Frauen-Mannschaft in der Frauen-Bundesliga übernehmen wird.
„Ich traue ihr das absolut zu. Sie genießt hier hohes Ansehen. Sie ist eine toughe Frau und wird das richtig gut machen“, erklärt SkyDE-Reporterin Lisa de Ruiter und ergänzt: „Es ist ein cleverer Schachzug, denn durch diese historische Beförderung hat man den Fokus von der Baumgart-Geschichte weggelenkt.“
Bereits 2023 Geschichte geschrieben
Neuland ist die Trainerbank An der alten Försterei für Eta übrigens nicht, denn bereits 2023 schrieb sie Bundesliga-Geschichte. Damals wurde Sie nach der Entlassung von Trainer Urs Fischer zur ersten Co-Trainerin im deutschen Fußball-Oberhaupt befördert. Auch nach der Trennung von Nenad Bjelica nahm sie diese Position ein und schaffte damals gemeinsam mit Interimstrainer Marco Grote den Klassenerhalt. Nach der Verpflichtung von Bo Svensson kehrte sie vor der Spielzeit 2024/25 zur U19 zurück.