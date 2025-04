Historisch schlecht: Rapid kämpft gegen Blau-Weiß um letzte Europacup-Chance

Die 1:5-Klatsche in Wolfsberg besiegelte einen neuen Negativrekord für den SK Rapid. Noch nie starteten die Hütteldorfer mit so wenigen Punkten in die Meistergruppe.

Seit der Einführung des neuen Bundesliga-Modus, mit der Liga- und Punkteteilung, verpasste Rapid die Meistergruppe nur ein einziges Mal. In der Saison 2018/19, die erste Spielzeit mit dem neuen Modus, musste Grün-Weiß nach dem Grunddurchgang in der Qualifikationsgruppe antreten. Seitdem spielten die Hütteldorfer immer oben mit.

In den sechs Saisonen, in denen Rapid in der Meistergruppe antrat, gab es nach vier Spieltagen noch nie so wenige Punkte wie in der aktuellen Spielzeit. Vier Spiele, drei Niederlagen, nur ein Sieg. Das ist die verheerende Bilanz nach der 26. Runde, in der man beim WAC regelrecht unterging.

Am Ende der 26. Runde hält Rapid bei vier Spielen in der Meistergruppe bei drei Punkten. Nie waren es zu diesem Zeitpunkt weniger, wenn Rapid oben mitspielte.

Schon Frühjahrsstart historisch schlecht

Bereits ins Frühjahr waren die Hütteldorfer historisch schlecht gestartet. Nach drei Niederlagen in Folge zum Frühjahrsauftakt musste das Team von Trainer Robert Klauß auch lange um die Meistergruppe zittern. Ligasiege gelangen im Kalenderjahr 2025 nur gegen die Nachzügler SCR Altach und GAK. Und eben in der Meistergruppe im 345. Wiener Derby gegen die Austria.

Generell lässt die Bilanz von Rapid im Jahr 2025 zu wünschen übrig. Sieben Niederlagen in zehn Ligaspielen seit Jahresbeginn und ein bitteres Europacup-Aus gegen Djurgarden im Viertelfinale der Conference League machen die Krise perfekt.

Rapid droht Saison ohne Europacup

Das Motto in Wien Hütteldorf lautet nun: „Weitermachen!“ Jedoch scheint Rapid das Ziel Europacup-Qualifikation immer mehr aus den Augen zu verlieren. Um die Chance auf eine direkte Teilnahme an einer internationalen Qualifikation zu wahren, müssten die Hütteldorfer mindestens auf Platz vier klettern.

Mit der aktuellen Formkrise scheint das unmöglich. Punktetechnisch liegt das sechstplatzierte Blau-Weiß Linz bereits näher als der enteilte WAC auf Rang vier.

Auf Platz fünf würde voraussichtlich das Playoff-Duell gegen ein Team aus der Qualifikationsgruppe warten (Hier geht’s zu den möglichen Szenarien für die Verteilung der Europacup-Plätze). Die beiden Duelle mit Blau-Weiß Linz (Mittwoch und Sonntag live auf Sky Sport Austria – streame die ADMIRAL Bundesliga mit Sky X live!) werden vorentscheidend sein, ob die Saison der Hütteldorfer noch zu retten ist, oder ob die sportliche Talfahrt weitergeht.