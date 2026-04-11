Historischer Torrekord! Bayern lässt St. Pauli keine Chance

Bundesliga-Torrekord geknackt und locker warmgeschossen für Real Madrid: Der FC Bayern hat vier Tage vor dem Champions-League-Showdown gegen die Königlichen seine Hausaufgaben in der Bundesliga gewissenhaft erledigt.

Beim FC St. Pauli setzte sich das durchrotierte Starensemble von Trainer Vincent Kompany am Samstagabend mit 5:0 (1:0) durch und blieb ohne größere Blessuren. Die Bayern stehen nun somit bei 105 Toren in der Bundesliga – mehr hatte zuvor noch nie eine Mannschaft erzielt.

Jamal Musiala (9.) und Leon Goretzka (53.) sorgten dafür, dass ihr Team den fast 54 Jahre alten Bestwert von 101 Saisontreffern von Gerd Müller und Co. übertraf.

Michel Olise (54.), Nicolas Jackson (65.) und Raphael Guerreiro (88.) legten dann weiter nach. ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer stand in der Startelf und lieferte eine Vorlage. Nach 58 Minuten wurde er zu Schonungszwecken ausgewechselt.

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