Hjulmand wackelt: Leverkusen beobachtet neuen Trainer

Nach Sky Sport Informationen hegt die sportliche Bayer-Führung intern Zweifel daran. Der Däne hatte erst im September 2025 übernommen – nach dem Aus von Erik ten Hag. Sein Vertrag läuft bis 2027.

Dass er dieses Arbeitspapier bis zum Ende der Laufzeit erfüllen wird, gilt zum aktuellen Zeitpunkt als sehr unwahrscheinlich. Sollte Bayer im Sommer einen passenden Kandidaten finden, wird der Klub das Kapitel Hjulmand schließen.

Nach Sky Sport Informationen schaut sich der Double-Sieger von 2024 die Situation von Fabian Hürzeler bei Brighton & Hove Albion ganz genau an. Der Vertrag des Ex-Trainers vom FC St. Pauli läuft nur noch bis zum Sommer 2027. Der 33-Jährige ist defintiv ein Kandidat für die Leverkusener, die aber auch andere Optionen prüfen.

Hürzeler leistet in Brighton gute Arbeit

Hürzeler leistet in Brighton gute Arbeit. Mit den „Seagulls“ steht der Deutsch-Amerikaner in der Premier League aktuell auf dem zehnten Tabellenplatz. Zuletzt wurde am Wochenende Meister FC Liverpool mit 2:1 besiegt. Damit liegt Brighton nur noch sechs Punkte hinter den fünftplatzierten „Reds“, die auf dem ersten regulären Europapokal-Rang weilen.

Hürzeler war im Sommer 2024 von St. Pauli auf die Insel gewechselt. Seine Premieren-Saison schloss Brighton im vergangenen Jahr auf dem achten Platz ab – vier Punkte fehlten am Ende zur Teilnahme am internationalen Wettbewerb.

(Florian Plettenberg und Luca Sixtus – skysport.de)

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