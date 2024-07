Der australische Hockeyspieler Matthew Dawson hat sich einen Teil eines Fingers amputieren lassen, um an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen zu können.

Der 30-Jährige hatte sich bei der Vorbereitung auf die Spiele den Ringfinger seiner rechten Hand gebrochen, wie der Sender 7News berichtete. Die Ärzte stellten ihn vor die Entscheidung, eine sportliche Auszeit zu nehmen und den Bruch ausheilen zu lassen – oder die Spitze des Fingers zu amputieren.

Dawson: Entscheidung auch „für Leben danach“

„Ich denke, ich hatte alle Informationen, die ich brauchte, um eine Entscheidung zu treffen – nicht nur um in Paris zu spielen, sondern auch für das Leben danach und meine Gesundheit“, sagte Dawson, der bereits mit dem Team bei Olympia angetreten war und 2021 in Tokio die Silbermedaille gewonnen hatte. Auch in Rio de Janeiro, wo Australien 2016 den sechsten Platz belegte, war er dabei.

Der Trainer der „Kookaburras“, wie die australische Hockey-Nationalmannschaft der Herren genannt wird, zeigte sich beeindruckt. „Volle Punktzahl für Matt. Offensichtlich ist er fest entschlossen, in Paris zu spielen“, sagte Colin Batch. Er selbst sei nicht sicher, ob er die gleiche Entscheidung getroffen hätte.

(APA) / Bild: Imago