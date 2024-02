Höchststrafe für Pogba! Juve-Star lange gesperrt

Paul Pogba steht vor einem Scherbenhaufen – die Karriere des früheren Weltmeisters könnte vorbei sein.

Der französische Fußballstar Paul Pogba wird wegen eines Dopingvergehens für vier Jahre gesperrt. Der Mittelfeldspieler von Juventus Turin war im August nach einem Serie-A-Spiel gegen Udinese positiv auf Testosteron getestet und kurz darauf von Italiens Anti-Doping-Agentur NADO vorläufig aus dem Match-Betrieb gezogen worden. Dem Weltmeister von 2018 droht damit ein unrühmliches Karriereende.

Laut Sky Sport Italia und der Zeitung „La Repubblica“ wurde dem Antrag der Anti-Doping-Staatsanwaltschaft auf eine vierjährige Sperre für den 30-Jährigen stattgegeben. Pogba hatte zugegeben, ein Nahrungsmittelergänzungsmittel eingenommen zu haben, auf dessen Beipackzettel auf leistungsfördernde Substanzen hingewiesen worden sei.

Seine letzte Hoffnung ruht nun auf dem Internationalen Sportgerichtshof CAS in der Schweiz. Pogba ist nach Informationen des TV-Senders Sky Italia entschlossen, vor dem Gericht in Lausanne in die Berufung zu gehen.

Der Franzose, der 2022 von Manchester United zu Juventus zurückgekehrt war, hatte vor seiner Sperre mit mehreren Verletzungen und einer Knieoperation zu kämpfen gehabt. Deswegen war Pogba kaum zum Einsatz gekommen und hatte auch die WM 2022 in Katar verpasst. Auch im besagten Spiel gegen Udine kam er nicht zum Einsatz, sondern saß nur auf der Bank.

(DPA)/Bild: Imago