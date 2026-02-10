Siegeszug gestoppt: Sesko rettet spätes Remis für ManUnited

Die Siegesserie von Manchester United ist gerissen – die Haare des treuen Fans Frank Ilett sprießen also weiter.

Der englische Rekordmeister kam am Dienstag bei West Ham United nur zu einem 1:1 (0:0) und verpasste damit den fünften Erfolg in Serie, auf den Ilett sehnsüchtig wartet. Seit fast 500 Tagen läuft nun die Challenge, die den Fan via Instagram berühmt gemacht hat.

Doch nun muss Ilett erneut mindestens fünf weitere Spiele warten, bis er einen Friseur aufsuchen darf. Unter dem neuen Trainer Michael Carrick hatte Manchester zuletzt vier Siege in Serie geholt, doch ausgerechnet beim Abstiegskandidaten aus London war damit Schluss. Tomas Soucek (50.) schoss West Ham in Führung, Benjamin Sesko (90.+6) glich spät aus.

Ilett hat bei Instagram (The United Strand) mittlerweile 1,3 Millionen Fans. Er organisierte einen Livestream, in dem zu sehen war, wie er das Spiel gegen West Ham, das die Erlösung bringen sollte, mit Freunden im TV schaute.

(SID)/Bild: Imago