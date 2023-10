Höjlund-Doppelpack zu wenig: ManUnited unterliegt auch Galatasaray

Manchester United verlor daheim gegen Galatasaray 2:3.

In Manchester gingen die „Red Devils“ gegen Galatasaray geschlagen vom Feld. Rasmus Höjlund brachte United zweimal voran. Der ehemalige Sturm-Torjäger traf nach Rashford-Flanke zunächst per Kopf (17.) und stellte in der zweiten Halbzeit nach einem Antritt auf 2:1 (67.). Die Türken konnten ihrerseits immer kontern. Zunächst durch den ehemaligen Manchester-Profi Wilfried Zaha (23.), dann durch Kerem Aktürkoglu (71.).

Ein haarsträubender Fehlpass von United-Torhüter Andre Onana bescherte Galatasaray dann einen Elfmeter. Casemiro musste mit Gelb-Rot von Feld, Mauro Icardi schoss aber am Gehäuse vorbei (78.). Der Argentinier machte seine Tor doch noch: Eine Kopfballabwehr von Teamkollege Davinson Sanchez wurde zur idealen Vorlage, Icardi machte mit einem Schupfer alles richtig (81.).

Alle Tore:

1:0 – Höjlund (17.)

1:1 – Zaha (23.)

2:1 – Höjlund (67.)

2:2 – Aktürkoglu (71.)

2:3 – Icardi (78.)

Beitragsbild: Imago