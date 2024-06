Höjlund schwärmt von Jantscher

Der ehemalige Sturm Graz-Stürmer Rasmus Höjlund, der mittlerweile in der Premier League bei Manchester United spielt, hat bei einem „Q&A“ auf die Frage: „Welcher ehemaliger-Mitspieler hatte den meisten Einfluss auf deine Karriere?“ mit: „Jakob Jantscher“ geantwortet.

Höjlund lobte seinen ehemaligen Partner im Sturm, er war „sehr gut und fordernd“ zu ihm, und wollte, dass er sich „richtig entwickelt“ und „erfolgreich“ wird, so der Däne.

Höjlund kam im Jänner 2022 für rund 1,95 Millionen Euro vom FC Kopenhagen an die Mur. Für die Grazer konnte er in 21 Einsätzen 12 Tore und 4 Torvorlagen verbuchen. Im Sommer 2022 avancierte er mit seinem Wechsel zu Atalanta Bergamo mit 20Millionen Euro Ablöse (3Millionen in Boni) zum Rekordabgang der Steirer.

(Red.)/Bild: GEPA