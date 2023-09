Höjlund-Trikot nicht verfügbar: United blamiert sich

Manchester United-Stürmer Rasmus Höjlund gab am letzten Spieltag gegen Arsenal sein Debüt in der Premier League. Doch auf die Trikots des Neuzugangs warten die Fans immer noch. Der Grund ist schnell gefunden, der Fanshop in Manchester hat das dänisches „ö“ nicht auf Lager. Das berichtet die „Daily Mail“.

Der ehemalige Sturm Graz-Spieler, der diesen Sommer um 75 Millionen Euro zu den Red-Devils gewechselt ist, muss auf seine Trikots im Fanshop noch warten. Das dänische „ö“ ist nicht im Fanshop lagernd, heißt es von United Seite. Dies löst Unmut bei den Fans aus, diese wollen natürlich so schnell wie möglich Trikots des Neueinkaufs erwerben. Wann die Trikots zu kaufen sind, gab Manchester United nicht bekannt.

Bild: Imago