Höjlund beschwert sich über San Marino: „Sie wollten mich zerquetschen“

Das EM-Qualifikationsspiel gegen San Marino wird Rasmus Höjlund wohl noch einige Zeit in Erinnerung bleiben. Zum einen errzielte er beim 2:1-Sieg der Dänen gegen den Zwergstaat das zwischenzeitliche 1:0 und wurde nach Spielende zum „Man of the Match“ gewählt.

Doch der ehemalige Sturm-Angreifer musste gegen die Verteidiger von San Marino auch einiges einstecken und beschwerte sich nach der Partie über die harte Zweikampfführung des Gegners. „Ich verstehe Italienisch und habe hören können, wie sie sagten, dass sie mich zerquetschen wollen“, sagte Höjlund nach Schlusspfiff im dänischen Fernsehen.

Dabei spielte der Stürmer auf eine Szene kurz vor Spielende an, die im Nachgang für großen Unmut im dänischen Team sorgte. San Marinos Verteidiger Roberto Di Maio sprang Höjlund ohne Chance auf den Ball mit dem Knie in den Rücken. Di Maio sah für das harte Einsteigen die Gelbe Karte, was Höjlund „einen Witz“ nannte. „Auf den Bildern kann man sehen, dass er nur eine Idee im Kopf hatte“, beschwerte sich der 20-Jährige.

Auch Teamkollege und Kapitän Simon Kjaer sprang seinem Teamkollegen zur Seite: „Ich habe zum Schiedsrichter gesagt, dass es eine klare Rote Karte ist. Es ist 100 Prozent Absicht. Nach dieser Situation haben die Spieler von San Marino zu Höjlund gesagt, dass sie als nächstes sein Knie verletzen wollen“, sagte Kjaer.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

„Höjlund ein starker, aber überhaupt nicht fairer Stürmer“

San Marino wehrte sich gegen die Vorwürfe der Dänen. „Dass wir eine Verletzung bewusst in Kauf genommen haben, ist nicht wahr“, erklärte Di Maios Teamkollege Allessandro Tosi. Vielmehr beklagte sich Tosi über das Jubelverhalten von Höjlund nach dem 1:0, als dieser eine Schweige-Geste in Richtung der Heimfans machte. Höjlund sei ein „sehr starker, aber überhaupt nicht fairer Stürmer“, sagte Tosi.

Inzwischen hat sich Höjlund auf seinem Instagram-Kanal ein weiteres Mal zu Wort gemeldet. „Wir tun jeden Tag so viel, die beste Version von uns selbst und immer topfit zu sein. Das Verhalten von San Marino, als sie versuchten, mich zu verletzen, war inakzeptabel“, schrieb Höjlund in seiner Insta-Story.

Ob der United-Stürmer für das Duell in der Premier League am Samstag gegen Sheffield United (21 Uhr live auf Sky) zur Verfügung steht, war zunächst noch offen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Rasmus Winther Højlund (@rasmus.hoejlund)

Bild: Twitter @eurofootcom