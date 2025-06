Höll beim Heim-Weltcup in Leogang Dritte

Die dreifache Downhill-Weltmeisterin und -Gesamtweltcupsiegerin Valentina Höll hat beim Mountainbike-Weltcup in Leogang den Sieg und damit den Hattrick in der Heimat verpasst.

Die 23-jährige Salzburgerin landete 2,427 Sekunden hinter der Kanadierin Gracey Hemstreet und der US-Amerikanerin Anna Newkirk (+0,865) an der dritten Stelle. Für die 20-jährige Hemstreet war es der zweite Sieg in Folge im Weltcup, sie fuhr den Erfolg am Samstag im Waldstück heraus.

„Ich bin schon enttäuscht, aber auf der anderen Seite habe ich in den vergangenen Rennen durch so viele Schwierigkeiten gemusst, die ich all die Jahre zuvor nicht hatte“, sagte Höll auf ServusTV. Das Rennen am Samstag hätte sie sehr gern wiederholt, hatte sie sich doch durch die Zuschauer etwas ablenken lassen, wie sie erklärte. Im Weltcup ist Höll Gesamtdritte.

(APA) / Bild: GEPA