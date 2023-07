Hoeneß sehr optimistisch: „Dann kriegen wir Kane“

Uli Hoeneß gibt sich im Ringen des FC Bayern München um Wunschstürmer Harry Kane extrem optimistisch. „Er hat in allen Gesprächen ganz klar signalisiert, dass seine Entscheidung steht. Und wenn die bleibt, dann kriegen wir ihn“, sagte der Ehrenpräsident am Samstag am Rande der ersten Einheit im Trainingslager am Tegernsee. „Dann wird Tottenham einknicken müssen.“

Der englische Nationalstürmer von Tottenham Hotspur „möchte international spielen“, betonte Hoeneß. „Tottenham ist da nicht tätig in der kommenden Saison – im Gegensatz zu unserem Klub. Er hat jetzt noch mal die Möglichkeit, zu einem Topklub in Europa zu kommen.“

Allerdings gestalteten sich die Verhandlungen kompliziert. Spurs-Boss Daniel Levy sei „clever. Wir müssen ihn erst mal so weit bringen, dass er eine Zahl nennt. Er spielt auf Zeit, ist ein ausgebuffter Profi. Ich schätze ihn sehr. Aber auf der anderen Seite sind auch keine Leute, die das seit gestern machen.“

Kane? Tuchel: „Wir brauchen Geduld!“

Niemand könne erwarten, einen derartigen Transfer „in einer Woche“ abzuschließen. Die Beraterseite, Kanes Vater und Bruder, sei sehr angenehm, betonte Hoeneß: „Sie haben immer zu dem gestanden, was sie gesagt haben.“ Kane (29) wird wahrscheinlich um die 100 Millionen Euro kosten.

(SID) / Bild: Imago