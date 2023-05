„Hört mir mit diesem Müll auf“: Glasner mit Wutrede nach Niederlage

Nach der 1:3-Niederlage bei der TSG Hoffenheim stellt sich Eintracht-Coach Oliver Glasner vor seine Mannschaft und kritisiert die Nachfrage nach der fehlenden Einstellung der Mannschaft.

„Hört auf damit, der Mannschaft irgendwas mit nicht kapieren, mit keinem Einsatz vorzuwerfen!“, verteidigt Glasner seine Spieler lautstark bei der Pressekonferenz nach Spielende.

Besonders an der Personalie des 39-jährigen Makoto Hasebe erklärt Glasner seinen Ärger über die Kritik. „Hör mir mit diesem Müll auf. Ich weiß, was die Jungs hier leisten“, sagte der Oberösterreicher, der den fragenden Journalisten wütend zurechtwies. Seine Stimme wurde in dem Monolog immer lauter. „Diese Mannschaft bestreitet das zweite Finale im zweiten Jahr. Sie haben es natürlich kapiert“, rief Glasner vom Podium. Als er direkt im Anschluss bei einer weiteren Frage beantworten sollte, wessen Idee der Interview-Boykott der Frankfurter Profis am Samstag war, antwortete er leise: „Ich war auf der Tribüne.“

(Red. / APA.)