Hoff Thorup-Wunschstürmer unterschreibt bei Rapid

Der SK Rapid hat den ersten Sommertransfer perfekt gemacht. Stürmer Tonni Adamsen hat nach Sky-Informationen bereits am gestrigen Samstag bei den Hütteldorfern unterschrieben. Auch der „Kurier“ berichtet darüber.

Der 31-Jährige kommt ablösefrei von Silkeborg IF aus der dänischen Superliga. Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup kennt seinen Landsmann aus den Duellen mit seinem Ex-Klub Nordsjaelland gegen Silkeborg sehr gut und war die treibende Kraft hinter dem Transfer.

Mit Adamsen hofft Rapid einen treffsicheren Stoßstürmer gefunden zu haben. Mit lediglich sechs Saisontoren war Ercan Kara der erfolgreichste Rapid-Offensivspieler in der ADMIRAL Bundesliga. Der 1,80 Meter große Adamsen konnte in 156 Pflichtspielen für Silkeborg 65 Tore erzielen sowie 24 Treffer vorbereiten.

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Artikelbild: Imago