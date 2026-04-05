Hoffenheim-Goalie Baumann reagiert auf Bayern-Gerücht

DFB-Keeper Oliver Baumann ist jüngst mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden.

Nach der 1:2-Niederlage gegen den 1. FSV Mainz 05 reagierte er auf das Gerücht: „Oh wow, darüber habe ich mir noch überhaupt keine Gedanken gemacht“, sagte er via BILD. „Das mache ich dann irgendwann – oder auch nicht.“

Sein Vertrag in Hoffenheim ist noch bis 2028 gültig. Zudem besteht eine Option auf ein weiteres Jahr. Seit 2014 trägt er das Trikot der TSG. Seitdem kam er in 433 Pflichtspielen zum Einsatz.

(Red.)

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