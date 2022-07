Hoffenheim-Verteidiger Posch weckt Interesse in England

ÖFB-Teamspieler Stefan Posch könnte die TSG Hoffenheim noch in diesem Sommer verlassen.

Nach Sky Informationen hat der 25-Jährige Interesse auf der Insel geweckt. Die Wolverhampton Wanderers sollen an einer Verpflichtung des Innenverteidigers interessiert sein. Die Ablöseforderungen der TSG belaufen sich auf zehn Millionen Euro.

News Stefan Posch: Its possible that he will leave Hoffenheim in this transfer period. He has a market in the Premier League. Wolverhampton is in. Transfer fee probably around €10m. @SkySportDE @westsven 🇦🇹

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 21, 2022