Hoffenheim-Verteidiger vor Verlängerung

Sky Sport hatte bereits über den Wunsch einer Vertragsverlängerung berichtet. Nun steht der Abschluss kurz bevor.

Die Verhandlungen zwischen Innenverteidiger Ozan Kabak und der TSG Hoffenheim um Sportchef Andreas Schicker über ein neues Arbeitspapier bis 2029 oder 2030 befinden sich in einem fortgeschrittenen Stadium.

Ausstiegsklausel wohl fix

Ein offener Punkt ist die Ausstiegsklausel – wann diese greifen und wie hoch die Ablösesumme sein soll. In jedem Fall wird eine Exit-Option im Vertrag verankert sein, voraussichtlich gilt diese ab dem Sommer 2027.

Der lange vom Verletzungspech verfolgte Kabak hat sich in dieser Saison zu einem absoluten Leistungsträger der TSG entwickelt. Der 26-fache türkische Nationalspieler war im Sommer 2022 für sieben Millionen Euro vom FC Schalke 04 gekommen. In der laufenden Spielzeit verbucht der 25-Jährige in 18 Bundesliga-Partien bislang 1.115 Einsatzminuten und vier Tore.

(Red.)

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