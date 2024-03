Hoffenheim-Youngster Beier heiß begehrt

Maximilian Beier ist eine der Entdeckungen dieser Saison. Verlässt er die TSG 1899 Hoffenheim im Sommer? Sky klärt auf.

Für Maximilian Beier tut sich gerade sehr viel. Von Julian Nagelsmann wurde er gerade erst in den Kader der deutschen Nationalmannschaft für die kommenden zwei Länderspiele berufen und nun könnte im Sommer ein Vereinswechsel folgen. Der 21-Jährige, aktuell bei Hoffenheim, hat einen laufenden Vertrag bis 2027.

Großes Interesse

Sky weiß: Zahlreiche Topklubs aus England beschäftigen sich mit dem jungen Angreifer. „Auch aus der deutschen Bundesliga sind ein paar Vereine dran. Dortmund ist aktuell nicht heiß, aber die Bayern sind informiert, Bayer Leverkusen hat ihn auf dem Zettel, aber günstig wird er nicht“, erklärt Transfer-Experte Florian Plettenberg in Transfer Update – die Show. Die Ausstiegsklausel von Beier beträgt nach Sky-Informationen etwa 30 Millionen Euro.

Eine Entscheidung bezüglich seiner Zukunft könnte noch vor der EM fallen. Beier sammelte in 25 Bundesligaspielen 17 Scorerpunkte und spielte sich so in den Fokus von Nagelsmann und zahlreichen Topklubs.

