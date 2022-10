Rapid-Kapitän Hofmann muss sich Operation unterziehen

Fußball-Bundesligist Rapid muss laut Trainer und Sportchef Zoran Barisic monatelang auf Kapitän Maximilian Hofmann verzichten.

Der 29-jährige Innenverteidiger, der zuletzt nach Club-Angaben „unter erheblichen Schmerzen“ spielte, wird sich Anfang kommender Woche in Tirol einer Hüftoperation unterziehen.

Am Wochenende ebenfalls noch nicht zur Verfügung stehen zudem Nicolas Kühn (Sprunggelenksverletzung) und Kevin Wimmer (Knie), beide arbeiten so wie Moritz Oswald (Bänderriss im Knöchel) an ihrem Comeback!

Niklas Hedl, der am Dienstag im Cup wegen einer Fingerverletzung passen musste, könnte wieder ein Thema sein. Der vielfache U21-Teamgoalie konnte am Donnerstag das Torwart-Training bestreiten und eine endgültige Entscheidung über seine Einsatzfähigkeit folgt nach den verbleibenden Einheiten mit der Mannschaft am Freitagnachmittag und dem Aktivierungstraining am Spieltag.

(APA) / Bild: GEPA