Hohe Ablöseforderung: Stuttgart will Bayern-Stürmer als Kalajdzic-Ersatz

Der VfB Stuttgart bereitet sich offenbar auf einen Abgang von Top-Torjäger Sasa Kalajdzic vor. Präferierte Ersatzoption ist nach Sky Informationen Joshua Zirkzee vom FC Bayern.

Nach Sky Informationen fand am gestrigen Dienstag ein Telefonat zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart statt, in dem die Schwaben ihr Interesse am Stürmer hinterlegt haben, falls Kalajdzic – worauf vieles hindeutet – den VfB noch verlassen sollte.

Die Bayern fordern rund 20 Millionen Euro für den Youngster. Es ist unklar, wie viel Stuttgart zahlen kann. Zuerst müsste sich der VfB aber ohnehin erst mit dem Spieler einigen.

❗️Excl. News #Zirkzee: There was a phone call between Stuttgart & Bayern yesterday. Zirkzee is the preferred option if Kalajdzic should leave – what is likely. Bayern demands around €20m at this stage. No personal agreement between VfB/player so far. @SkySportDE 🇳🇱

