Holt Barca im Clásico den Titel? „Wäre eine Backpfeife“

Alles ist angerichtet, der Champagner schon kaltgestellt – der FC Barcelona kann am Sonntag zu Hause (21:00 Uhr) vorzeitig die erfolgreiche Titelverteidigung in der spanischen Liga klar machen. Und das ausgerechnet im Clásico gegen den Erzrivalen Real Madrid. „Es wäre natürlich schon eine Backpfeife für Real, wenn Barca dort das Spiel für sich entscheiden und dann damit Meister werden würde“, sagt der ehemalige Real-Profi Sami Khedira, der mit den Königlichen zwischen 2010 und 2015 sieben Titel holte.

Die Barca-Spieler jubeln im Camp Nou, die Real-Stars müssen zuschauen? „So eine Schmach“ wolle sich der Klub „definitiv nicht geben“, sagt Khedira: „Denn das würde schon richtig weh tun, wenn sie dort die Barca-Spieler nach dem Spiel feiern sehen.“

Dass Barca angesichts von elf Punkten Vorsprung erneut Meister werde, sei „ziemlich sicher. Die Frage ist nur wann und gegen wen“, sagt Khedira, der nach der WM 2010 vom VfB Stuttgart in die spanische Hauptstadt gewechselt war: „Deswegen ist das noch mal eine extra Motivation für Real.“

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