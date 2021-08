Holt Rapid einen Mittelfeldspieler aus Italien?

via

via Sky Sport Austria

Der SK Rapid Wien zeigt wohl Interesse an Rigoberto Rivas vom italienischen Zweitligisten Reggina. Wie die “Gazzetta del Sud” berichtet, verhandelt der SK Rapid aktuell mit Zweitligist Reggina über einen Transfer des 23-Jährigen.

Die Hütteldorfer sollen bereits ein konkretes Angebot für den Mittelfeldspieler abgegeben haben. Offenbar handelt es sich um eine Leihe plus Kaufoption. Der italienische Zweitligist hat den offensiven Mittelfeldspieler erst Anfang Juli nach einer Leihe fix von Inter verpflichtet und rund eine halbe Million Euro Ablöse an die Mailänder bezahlt. Rapids Angebot an Reggina soll höher und sehr attraktiv sein, wie das Blatt schreibt.

Rivas hat bisher 42 Spiele in der Serie B in den Beinen, dabei fünf Tore erzielt und drei Assists geliefert. Neben dem SK Rapid sollen auch die Serie-A-Klubs Sampdoria und Fiorentina Interesse an Rivas haben.

Bild: Imago