Holt Sturm Graz einen ÖFB-Youngster vom FC Köln?

Nach der Verpflichtung von Luca Kronberger hat der SK Sturm offenbar einen weiteren ÖFB-Youngster auf dem Radar. Wie der „Geissblog Köln“ berichtet steht der 17-Jährige Nicolas Bajlicz vom 1. FC Köln vor einem Wechsel zum SK Sturm.

Der Mittelfeldspieler wechselte im Sommer 2020 vom FK Austria Wien zum 1. FC Köln. Nach einem insgesamt eher unglücklichen Verlauf mit wenig Spielzeit (nur sieben Pflichtspiele) steht Bajlicz nun vor einem Wechsel zu Sturm Graz. Das berichtet der „Geissblog Köln“.

Der ÖFB U18 Nationalspieler soll sich dem Bericht nach schon von der Schule und dem Internat abgemeldet haben. Für Österreichs Nachwuchsteams absolvierte Bajlicz bislang 24 Spiele (2 Tore).

Wydra bleibt beim FC Köln

Anders sieht dies ÖFB-Kollege Wydra aus: Der Vertrag von Philipp Wydra hat sich automatisch verlängert. Eigentlich wäre der Kontrakt des Talentes am Saisonende ausgelaufen, aufgrund einer Klausel im Vertrag haben die Geißböcke diesen, wie der „Geissblog“ berichtet, um ein weiteres Jahr verlängern können.

Der Bruder von Dominik Wydra pendelt zwischen U19, U21 und Profi-Training. 2019 wechselte Philipp Wydra von Rapid Wien für eine Rekordsumme in die U17 des 1. FC Köln. Mit knapp 150.000 Euro Ablöse wurde der inzwischen 18-Jährige zum teuersten NLZ-Transfer der Vereinsgeschichte. Diese machte sich gleich in der ersten Saison bezahlt: An der Seite von Florian Wirtz spielte der Mittelfeldspieler seine wohl stärkste Saison und erzielte in 16 Partien 17 Tore und 19 Vorlagen.

Bild: Imago