Holzhauser offenbar bei 1860 München heiß begehrt

via

via Sky Sport Austria

Raphael Holzhauser steht anscheinend ganz oben auf dem Wunschzettel beim deutschen Traditionsverein 1860 München.

Die Münchner Löwen spielen derzeit in der dritten deutschen Liga, um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mit und suchen aktuell nach einer Verstärkung im zentralen Mittelfeld für die Rückrunde. Genau deswegen haben die „Sechzger“ ihren Fokus auf Holzhauser gelegt, wie die „Bild“ berichtet. Der zweifache österreichische Teamspieler spielte bereits zwischen 2010 und 2015 in Deutschland (VfB Stuttgart und FC Augsburg).

Zurzeit steht der gebürtige Wiener Neustädter beim belgischen Erstligisten Oud-Heverlee Leuven bis Juni 2024 unter Vertrag. Allerdings scheint er zumindest in dieser Saison kein Leistungsträger zu sein: Bei bisher wettbewerbsübergreifenden 18 Saisonspielen kam der Ex-Austrianer auf 14 Einsätze und stand lediglich fünfmal in der Startelf. Dies, gepaart mit der Tatsache, dass ihn ein großer deutscher Traditionsverein unter Vertrag nehmen möchte, macht einen möglichen Wechsel von Raphael Holzhauser zu 1860 München gar nicht so unwahrscheinlich.

(Red.)/Bild: GEPA