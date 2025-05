„Hommage an den Fußball“: Pressestimmen zu Barca vs. Inter

In einem wilden Schlagabtausch trennen sich der FC Barcelona und Inter Mailand im Halbfinal-Hinspiel der Champions League 3:3 (2:2) – (das Rückspiel am Dienstag live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!). Die spanische Presse überschlägt sich mit Superlativen – vor allem für Wunderkind Lamine Yamal. Und auch die Italiener werden gefeiert.

SPANIEN

Marca: „Barca und Inter mit einer Hommage an den Fußball. Sie haben das Halbfinal-Hinspiel in ein echtes Champions-League-Finale verwandelt. Ein großartiges Spiel von beiden Teams mit Lamine Yamal und Denzel Dumfries in den Hauptrollen. Im Rückspiel in Mailand ist alles offen, das Finale in München ist sehr teuer.“

AS: „Monumentales Hinspiel. Manchmal beschert uns der Fußball unvergessliche Nächte. Das Spiel zwischen Barca und Inter werden Sie nie vergessen und es zählt zu Recht zu den besten in der Geschichte des wichtigsten europäischen Wettbewerbs. Ein taktisch perfektes Spiel von Inter. Lamine Yamal zeigte die Leistung seines Lebens, die an die Größten erinnerte.“

Mundo Deportivo: „Lamine Yamal feierte sein 100. Spiel beim FC Barcelona mit einer denkwürdigen Leistung. Er trug das Team auf seinen Schultern, als Barca ihn am meisten brauchte. Er vermeidet den Vergleich mit Lionel Messi, aber im Gegensatz zu dem Besten aller Zeiten ist es ihm gelungen, gegen Inter ein Tor zu erzielen.“

El Mundo: „Flicks Team reagierte auf jeden Schlag der Nerazzurri. Lamine Yamal ist nicht nur in der Lage, mit dem Ball Wunder zu vollbringen, sondern er hat auch die Gabe, Emotionen zu wecken. Er war derjenige, der Barca entfesselte. Inter legte Barcas Schwächen mühelos offen und zwingt sie in San Siro zu einer echten Prüfung.“

ITALIEN

Gazetta dello Sport: „Ein kinoreifes 3:3, ein Anwärter auf das Spiel des Jahres. Sehen Sie sich die Freunde an, die Sie nach Hause eingeladen haben, die auf dem Platz neben Ihnen saßen und die Jungs, mit denen Sie ein Bier oder einen Händedruck geteilt haben, denn Sie werden sie nie vergessen.“

Corriere dello Sport: „Verrücktes Inter, verrücktes Barcelona, verrückte Champions League.“

Corriere della Sera: „Für Nächte wie diese voller Tore und Emotionen spielt Inter. Das fantastische 3:3 auf dem Montjuic-Hügel lässt alles offen. Inzaghis Team ist quicklebendig und hat die Krise überwunden. Von der langsamen, verwirrten, benommenen Mannschaft, die wir zuletzt gesehen haben, ist keine Spur mehr zu sehen. Die Champions League ist der Garten dieser Mannschaft.“

La Stampa: „Spektakuläres Spiel. So ist Barcelona: Ein bisschen verrückt, sehr schön, zerbrechlich hinten. Was bleibt von den ersten 90 Minuten? Inter wurde von dem schrecklichsten Kerl der Welt überrumpelt: Yamal kann man nicht aufhalten. Aber auch die mangelnde Ausgeglichenheit der Katalanen, die die Kunst der Verteidigung nicht beherrschen.“

FRANKREICH

L’Equipe: „Danke und bis Dienstag. Das Rückspiel in Italien verspricht heiß zu werden.“

GROSSBRITANNIEN

The Sun: „Yam Bam: Elektrisierende Yamal, Raphinha und Dumfries halten die Fans im Spiel der Saison in Atem. Die Vergleiche mit Lionel Messi wird sich Lamine Yamal bald gefallen lassen müssen. Der 17-Jährige bewahrte Barcelona vor einer Katastrophe.“

SCHWEIZ

Blick: „Sechs-Tore-Party im Halbfinal-Hinspiel: Yamal-Show, Blitz-Tor und Spektakel – das ist Königsklassen-Fußball.“

(SID) / Artikelbild: Imago