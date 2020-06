Horn löst Vertrag mit Kleer auf – Petrow übernimmt

Der Zweitligist SV Horn hat mit Genadi Petrow einen neuen Cheftrainer präsentiert. Der 38-jährige bulgarisch-portugiesische Doppelstaatsbürger übernimmt bei den Waldviertlern interimistisch mit sofortiger Wirkung, wie diese am Montag bekannt gaben. Der bisherige Coach Hans Kleer stehe unmittelbar vor einer neuen Aufgabe, bei der ihm der Verein nicht im Weg stehen möchte, hieß es.

Petrow betreute seit vergangenem Dezember das Damen-Team der Horner, für den Ex-Profi ist es seine erste Station im Profibereich. Horn liegt in der 2. Liga in der Tabelle auf Rang 14, sieben Runden sind noch zu spielen. Absteiger wird es in der 16er-Meisterschaft heuer keinen geben. Kleer war erst seit November des Vorjahres Trainer der Horner.

(APA)

Bild: GEPA