Horror-Verletzung bei McGregor! Poirier gewinnt MMA-Hit

McGregor sei am linken unteren Schienbein verletzt, er werde am Sonntag operiert, teilten die Promoter mit. Es war die zweite Niederlage für McGregor im dritten Aufeinandertreffen der beiden Kämpfer.

Conor McGregor breaks his ankle and Dustin Poirier wins by injury TKO 🤯

pic.twitter.com/KWUyvmq7CZ

— the Sports ON Tap (@thesportsontap) July 11, 2021