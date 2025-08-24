Hosiner-Doppelpack! Young Violets gewinnen Zweitliga-Wiener-Derby

Die Young Violets haben das Wiener Derby der Zweitteams gegen Rapid in der 2. Liga für sich entschieden.

Die Austrianer setzten sich am Sonntagvormittag beim Lokalrivalen mit 2:0 (2:0) durch. Matchwinner war Routinier Philipp Hosiner mit einem Doppelpack. Der 36-jährige Ex-Nationalstürmer, Kapitän und Führungsspieler der jungen Violetten, traf in der 16. und in der 18. Minute.

Die Young Violets sind drei Partien ungeschlagen und schoben sich auf Tabellenplatz sechs. Rapid II wartet als Vorletzter nach vier Runden weiter auf den ersten Saisonsieg.

(APA) / Artikelbild: GEPA