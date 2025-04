HSV patzt im Aufstiegsrennen – Strubers Kölner retten Remis

Der Hamburger SV hat auf dem Weg zur ersehnten Rückkehr einen überraschenden Dämpfer kassiert. Die Hanseaten unterlagen dem Abstiegskandidaten Eintracht Braunschweig vor heimischem Publikum deutlich mit 2:4 (0:2) und verpassten einen großen Schritt in Richtung Aufstieg. Am Wochenende könnte der Vorsprung auf Relegationsrang drei nach der ersten Heimniederlage der Saison auf drei Zähler schrumpfen.

„Heute haben wir verdient verloren. Das war nicht die Art und Weise, wie wir uns das zu Hause vorstellen“, sagte HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes bei Sky: „Wir müssen klar bleiben, fokussiert bleiben und an die eigenen Stärken glauben. Daran müssen wir festhalten.“

Leon Bell Bell (38.), ein Eigentor von Silvan Hefti (40.), Julian Baas (84.) und Rayan Philippe (85.) sorgten für den verdienten Auswärtscoup der Braunschweiger, die einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf feierten und vorerst drei Zähler vor dem Relegationsrang 16 liegen. Für die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin setzte es trotz des Hoffnungsschimmers durch Davie Selke (74.) nach zuvor vier Spielen ohne Niederlage eine empfindliche Pleite. Selke sorgte auch für den Endstand (90.+5).

Dank Waldschmidt: Köln rettet Punkt in Fürth

Der 1. FC Köln hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga erneut Federn gelassen. Der Tabellenzweite musste sich bei der SpVgg Greuther Fürth nach Rückstand mit einem 1:1 (0:1) begnügen und spürt die Konkurrenz im Nacken. Sowohl der 1. FC Magdeburg als auch der 1. FC Kaiserslautern können am Wochenende bis auf zwei Zähler heranrücken.

Luca Waldschmidt (45.) sorgte per Foulelfmeter zumindest für den Punkt, am vergangenen Wochenende hatte der FC eine Heimpleite gegen Hertha BSC (0:1) kassiert. Fürth war durch Noel Futkeu (12.) in Führung gegangen, zum ersten Sieg gegen die Kölner seit 2007 reichte es aber nicht.

Der zweite Rückschlag folgte prompt. Fürths Roberto Massimo ließ den in die Startelf gerückten Florian Kainz ins Leere laufen, seine flache Flanke verwertete Futkeu aus kurzer Distanz. Massimo hätte wenig später sogar erhöhen können (27.). Bei den Kölnern verpasste Waldschmidt (30.) die erste Chance zum Ausgleich, ehe er es vom Punkt besser machte. Noah Loosli hatte Julian Pauli von den Beinen geholt.

(SID)/Bild: Imago