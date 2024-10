HSV siegt bei Spitzenreiter Düsseldorf

Mit dem ersten Auswärtssieg nach 65 Tagen hat sich der Hamburger SV in der Spitzengruppe der 2. deutschen Bundesliga zurückgemeldet.

Das Team von Trainer Steffen Baumgart setzte sich im Topspiel am Sonntag bei den Rheinländern auch dank eines Traumtores mit 3:0 (1:0) und verringerte den Rückstand auf den Tabellenführer auf zwei Punkte.

Jean-Luc Dompe (8.) und Robert Glatzel (83., Handelfmeter/90.+1) fügten mit ihren Treffern den Düsseldorfern nicht nur die erste Saisonpleite zu, sondern beendeten auch deren Serie von 21 Zweitligaspielen in Folge ohne Niederlage. Bei den Gastgebern sah Giovanni Haag wegen des Handspiels vor dem Strafstoß die Rote Karte (81.).

Magdeburg verpasst Platz eins – zwei kuriose Elfer

In einem Spiel mit zwei sagenhaften Slapstick-Elfmetern hat der 1. FC Magdeburg den Sprung an die Spitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz kam am achten Spieltag gegen Greuther Fürth nach 2:0-Führung nur zu einem 2:2 (2:0) und bleibt damit ungeschlagen Zweiter.

Mohamed El Hankouri (15.) mit einem in der Entstehung höchst kuriosen Treffer und Maartijn Kaars (18.) waren für den früheren Europapokalsieger früh erfolgreich. Fürth, das nach vier Spielen ohne Sieg Zehnter bleibt, kam durch einen fast genauso irrwitzig entstandenen Strafstoß von Julian Green (42.) und den Treffer von Noel Futkeu (75.) noch zu einem Remis.

Braunschweig gewinnt Niedersachsenderby gegen Hannover

Eintracht Braunschweig hat im emotionalen 181. Niedersachsenderby gegen Hannover 96 einen befreienden Sieg gelandet. Das Team von Trainer Daniel Scherning setzte sich am Sonntag mit 2:0 (1:0) gegen den Erzrivalen durch und verließ die Abstiegsränge der 2. Fußball-Bundesliga. Die Gäste verlieren vorerst die Tuchfühlung zu Rang drei.

Die Partie begann durchaus rasant und mit klaren Vorteilen für die Braunschweiger, die durch Fabio Kaufmann (20.) verdient in Führung gingen. Bis zur Halbzeit blieben die „Löwen“ tonangebend, erst nach dem Seitenwechsel kam 96 stärker auf. Doch Rayan Philippe (90.+3) sorgte per Handelfmeter für die Entscheidung.

(SID) / Bild: Imago