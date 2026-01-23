HSV verpasst Revanche bei St. Pauli: Kein Sieger im Hamburger Stadtderby

Revanche missglückt: Der Hamburger SV hat den ersehnten Prestigesieg im intensiven Stadtderby beim FC St. Pauli verpasst.

Die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin kam am Freitagabend nach viel Kampf und Krampf nicht über ein 0:0 beim Erzrivalen hinaus, der HSV muss damit weiter auf den ersten Auswärtssieg in dieser Saison warten.

Immerhin: Der HSV, der das Hinspiel im Volksparkstadion mit 0:2 verloren hatte, zog durch den Punktgewinn in der Tabelle zumindest vorübergehend an Werder Bremen, dem anderen großen Rivalen im Norden, vorbei und ist zunächst 13., den angestrebten schweren Schlag für St. Pauli im Kampf gegen den Abstieg gelang aber trotz aller Bemühungen nicht. Stattdessen verlassen die Kiezkicker von Trainer Alexander Blessin mindestens für knapp 24 Stunden den letzten Tabellenplatz und liegen nun auf dem Relegationsplatz – mit weiterhin fünf Punkten Rückstand auf den HSV.

Verteidiger Jannik Robatsch saß bei St. Pauli auf der Ersatzbank, David Nemeth (Adduktoren-OP) und Ersatztorhüter Simon Spari (Syndesmoseriss) fehlten aufgrund ihrer langwierigen Verletzungen.

HIGHLIGHTS | FC St. Pauli – Hamburger SV | 19. Spieltag

(SID/APA) / Bild: Imago