Hürden-Ass Allen siegt in Oslo – Duplantis mit Glück

Football-Profi Devon Allen hat am Donnerstag beim Diamond-League-Meeting in Oslo erneut über 110 m Hürden gewonnen, musste jedoch mit 13,22 Sekunden zufrieden sein.

Drei Tage zuvor war der US-Amerikaner in New York in 12,84 Sekunden die drittschnellste Zeit in der Hürdensprint-Geschichte gelaufen und war nur vier Hundertstelsekunden vom Weltrekord von Landsmann Aries Merritt entfernt.

Hochsprungweltrekordler von Handtuch ins Schwanken gebracht

Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis wäre im ausverkauften Bislett-Stadion beim zweiten Versuch über 5,92 Meter durch eine Fahrlässigkeit fast ausgebremst worden. Ein im Einstichkasten vergessenes Handtuch brachte ihn nach dem Absprung gefährlich ins Schwanken. Dennoch schaffte er im dritten Versuch die Höhe. Am Ende gewann der Schwede sogar mit 6,02 m.

(APA)/Bild: Imago