Hütter im ersten Abfahrtstraining in Val di Fassa Siebente

Cornelia Hütter hat am Mittwoch im ersten Training für die beiden Weltcup-Abfahrten am Freitag und Samstag in Val di Fassa mit Rang sieben für das beste ÖSV-Ergebnis gesorgt.

Die Bronzemedaillengewinnerin im Super-G bei den Olympischen Spielen wies auf die Tagesschnellste, die Slowenin Ilka Stuhec, einen Rückstand von 0,87 Sekunden auf. Stuhec bewältigte die Strecke in 1:22,92 Minuten. Nach Torfehlern landeten Nina Ortlieb und Mirjam Puchner auf den Rängen neun und 13.

(APA)

Beitragsbild: GEPA