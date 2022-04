Hütter nimmt Spieler in die Verantwortung

via

via Sky Sport Austria

Trainer Adi Hütter von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach nimmt seine Spieler nach der bitteren Derby-Niederlage gegen den 1. FC Köln (1:3) in die Verantwortung.

„Wir werden in den vier Spielen ganz klar sehen, wer auch in Zukunft für Borussia Mönchengladbach spielen und wer sich zerreißen möchte“, sagte Hütter vor dem Gastspiel beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky): „Jetzt müssen wir eine Reaktion zeigen und wieder aufstehen.“

Die Kritik nach der Pleite gegen Köln sei „absolut berechtigt gewesen“, sagte Hütter und forderte: „Wir lassen uns schnell aus der Bahn werfen, wenn man in Rückstand ist und der Gegner unangenehmen Fußball spielt. Das muss geändert werden.“ Es sei zwar nicht „alles schlecht“ in dieser Saison, aber „in der Summe war es zu wenig“.

Im Hinspiel gab es gegen Freiburg eine herbe 0:6-Niederlage. Sportdirektor Roland Virkus warnte davor, „dass wir rechnerisch noch nicht durch sind“. Der fünfmalige deutsche Meister hat neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. „Wir wollen mit einem guten Gefühl aus der Saison gehen“, sagte Virkus. Nationalspieler Matthias Ginter fällt in Freiburg verletzt aus.

(SID) / Bild: Imago