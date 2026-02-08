Hütter und Truppe sollen in Team-Kombi für ÖSV-Medaille sorgen

Österreichs Paarungen für die alpine Team-Kombination der Frauen am Dienstag bei den Olympischen Spielen in Cortina stehen fest.

Die Abfahrtsvierte Cornelia Hütter und die aktuell beste ÖSV-Slalomläuferin Katharina Truppe bilden ein Gespann, weiters nominierte Cheftrainer Roland Assinger die Teams Ariane Rädler/Katharina Huber, Nina Ortlieb/Katharina Gallhuber und Mirjam Puchner/Lisa Hörhager. Die Abfahrt auf der Tofana startet um 10.30 Uhr, der Slalom um 14.00.

