Hütter vor Monaco-Aus? Erster Nachfolge-Kandidat sagt wohl ab

Am Montag machten Berichte über das nahende Aus von Trainer Adi Hütter bei der AS Monaco die Runde. Einen Tag später soll ein erster möglicher Hütter-Nachfolger den Monegassen schon abgesagt haben.

Wie die „L’Équipe“ am Dienstag berichtet, hat der frühere BVB-Trainer Edin Terzic kein Interesse an dem Trainerposten der AS Monaco. Terzic galt demnach als Wunschkandidat, entschied sich aber gegen ein Engagement in der Ligue 1. Der 42-Jährige soll von der Aufgabe nicht begeistert gewesen sein.

Neben Terzic werden auch der ehemalige Salzburg-Trainer Marco Rose und Thiago Motta im Fürstentum gehandelt. Eine Kontaktaufnahme mit beiden Trainern erfolgte laut „L’Équipe“ zufolge bislang nicht.

Hütter noch mit Vertrag bis 2027 in Monaco

Am Montag hatte Transferexperte Fabrizio Romano mit der Meldung über Hütter für Aufsehen gesorgt. „Adi Hütter könnte während der Länderspielpause entlassen werden“, schrieb der Italiener via soziale Medien.

Monaco liegt nach sieben Runden nur drei Punkte hinter Tabellenführer Paris Saint-Germain auf Rang fünf. Zuletzt gab es jedoch in drei Partien keinen Sieg, darunter ein 2:2 gegen Manchester City in der Champions League. Dort ging zuvor der Auftakt beim FC Brügge 1:4 verloren.

Hütter, der seit Juli 2023 in Monaco ist, hatte seinen Vertrag zu Beginn des Jahres bis 2027 verlängert. In der vergangenen Saison wurde Monaco Meisterschafts-Dritter.

Bild: Imago